В Приморье закрыто 7 пунктов пропуска на границе с Китаем

Семь участков границы России с Китаем в Приморском крае будут закрыты для предупреждения проникновения в Россию коронавируса с полуночи 31 января по местному времени. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте кабмина, сообщают "Вести:Приморье".

Ограничения коснутся следующих пунктов пропуска в Приморье: Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь и Махалино - Хуньчунь.

"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе. В этот перечень вошли 7 "приморских" пунктов пропуска, в том числе - автомобильные и железнодорожные.

В документе указано, что принятые меры направлены на "предупреждение проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории КНР". При этом отмечается, что закрытие участков границы РФ с Китаем вызвано обоснованными причинами и носит "исключительно временный характер".

Согласно распоряжению, МИД России поручено "уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Кроме того, властям регионов, на территориях которых расположены закрытые пункты пропуска, поручено оказать помощь федеральным ведомствам в реализации распоряжения, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]