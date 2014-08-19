Туристов из Саньи встречает Роспотребнадзор с мешками защитных средств в аэропорту Владивостока

В эти минуты в аэропорту Владивостока ожидают чартер с приморскими туристами из китайской Саньи. Роспотребнадзор встречает наших туристов «во все оружии» с мешками медицинских масок и прочих средств, сообщает "Вести: Приморье".

Ещё один рейс из Саньи в эти минуты нарезает круги над Татарским проливом и не может сесть в Южно-Сахалинске из-за сильной метели над югом острова.

В ближайшие время возможно будет принято решение о его перенаправлении в Хабаровск или Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]