Приморских туристов эвакуируют из Саньи

Приморских туристов срочно вывозят из провинции Хайнань, где находится популярный курорт Санья. Ближайшие даты вылетов в Санью отменяются. Турагенты в регионе сообщают, что это направление заморожено до середины февраля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl.

Российских туристов эвакуируют из провинции Хайнань, где уже зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Все туристические достопримечательности популярного курорта Санья прекращают работу. Такое решение приняла администрация города. Отдыхающим настоятельно рекомендовано вернуться на Родину.

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"В соответствии с решением правительства провинции Хайнань о введении наивысшего уровня реагирования на чрезвычайную ситуации в сфере общественного здоровья, начиная с сегодняшнего дня, все туристические достопримечательности города временно закрываются, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении, опубликованном администрацией Саньи.

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Для приморцев курорт Санья был одним из самых популярных туристических направлений. До сих пор там остаются туристы из Приморья. Им предложено срочно вернуться в Россию. В то же время Ростуризм рекомендовал турагентам приостановить продажи туров.

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"Из Саньи вывозят туристов. Ближайшие даты вылета в Хайнань отменяются. Туроператоры, которые занимаются этим направлением, и наша компания в том числе, несут убытки. Вылеты отменили до 14 февраля, пока не стабилизируется ситуация", — сообщили агентству в туркомпании "Дальинтурист".

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"Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля отменены, продажи туров приостановлены с 25 января до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — сообщает туроператор "РУСЬ-ТУР". По информации пресс-службы компании, те, кто должен вылететь из Саньи после 17 февраля, могут перебронировать даты отпуска на любое время до 1 сентября 2020 года. Цена при условии сохранения параметров тура не изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]