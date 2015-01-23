Организации приостановят деятельность, если проигнорируют новые поправки в кодексе

Наказание за нарушение правил пожарной безопасности усилят. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесло в Государственную Думу Правительство РФ. Документом предлагается разрешить приостановку деятельности организаций за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах, отнесенных к трем высшим категориям риска – чрезвычайно высокого, высокого и значительного

Соответствующий законопроект был размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД. Как подчеркивается в пояснительной записке, он «направлен на более эффективное регулирование общественных отношений, складывающихся в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации», сообщает "Вести: Приморье".

Законопроектом предлагается дополнить статью 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» новым пунктом, предусматривающим наказание за повторное нарушение данной статьи, если оно «совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, выразившегося в неработоспособности или неисправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности».

Наказанием за это, в случае окончательного принятия законопроекта, могут стать штрафы для граждан от 3 тыс. до 4 тыс. рублей и от 15 тыс. до 20 тыс. рублей — на должностных лиц. Для предпринимателей и юридических лиц новая инициатива грозит приостановлением деятельности до 30 суток, а также максимальными штрафами до 400 тыс. рублей.

Действующая редакция КоАП, напомним, предусматривает только штрафы: для юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, в условиях особого противопожарного режима – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Кроме того, штраф может достигнуть 1 млн рублей, если в результате нарушения возник пожар, в котором гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью, либо он погиб.

Как пояснил Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, под объектами высокого, чрезвычайно высокого и значительного риска подразумеваются детские сады, школы, больницы, организации, предназначенные для проживания детей и престарелых, а также места массового пребывания людей – крупные торгово-развлекательные центры.

«Нередки ситуации, когда владельцы ТЦ, имеющие огромный доход, спокойно оплачивают штрафы, при этом не устраняя те нарушения, которые были выявлены, — не чинят неработающую пожарную сигнализацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты. В итоге люди по‑прежнему в случае пожара могут оказаться в опасности», сказал Василий Пискарев.

Напомним, рано утром 21 сентября во Владивостоке произошло возгорание в одном из крупнейших торговых центров города. Первоначальная площадь пожара составляла 300 квадратных метров, через пару часов горения огонь охватил тысячу квадратных метров.

По факту произошедшего прокуратурой города Владивостока с привлечением специалистов УНД и ПР по городу Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю была организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой обращено внимание, в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и т.д.

Кроме этого, надзорное ведомство дало оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений (в т.ч. помещения кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания) на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности.

По сообщению о возгорании проводилась доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]