В Приморье коммерческая организация оштрафована за нарушения безопасности при перевозке опасных грузов

Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности движения при перевалке и перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, по результатам проверки в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Владснабметалл» выявлены нарушения лицензионных требований, правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при использовании сливо-наливной эстакады для перевалки нефтепродуктов в цистерны, а также пожарной безопасности.

Прокурор руководителю указанного предприятия внес представление, по результатам его рассмотрения допущенные нарушения устранены, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор в отношении директора ООО «Владснабметалл» возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования) и ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном транспорте). По результатам их рассмотрения Дальневосточным управлением государственного железнодорожного надзора Ространснадзора руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафов.

Кроме того, по постановлениям транспортного прокурора мировой судья судебного участка № 18 Первореченского района г. Владивостока признал указанное юридическое лицо и его директора виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) и назначил наказание в виде штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]