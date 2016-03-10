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Во Владивостоке демонтирована часть здания, угрожавшая движению поездов

Во Владивостоке демонтирована часть здания, угрожавшая движению поездов

Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере безопасности железнодорожного транспорта обществом с ограниченной ответственностью «Купава», сообщает "Вести: Приморье".

Основанием к вмешательству послужила поступившая от ОАО «РЖД» информация о самовольной кирпичной постройке, при возведении которой нарушена целостность бетонного ограждения и подпорной стены путепровода над железнодорожными путями.

В ходе проверки установлено, что на земельном участке в г. Владивостоке расположен магазин, часть здания которого опирается на железнодорожный путепровод и его подпорную стенку, стоящие на балансе ОАО «РЖД», - отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры

Сложившаяся ситуация угрожала безопасности движения железнодорожного транспорта, поскольку под данным мостовым сооружением ежедневно осуществляется движение поездов, в том числе  пассажирских в пригородном и дальнем сообщении.

С целью устранения нарушения транспортный прокурор директору ООО «Купава» внес представление. По результатам рассмотрения акта реагирования угрожающая движению часть здания демонтирована.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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