Преподаватели попросили защиты у прокурора
Приморский транспортный прокурор по поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры проверил соблюдение трудового законодательства в деятельности Приморского института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске, сообщает "Вести: Приморье".
Обращение преподавателей явилось основанием к вмешательству прокуратуры.
Проверка показала, что ректор университета отказывался от заключения соглашений к трудовым договорам с сотрудниками образовательного учреждения. А в локальных нормативных актах, регулирующих правоотношения в трудовой сфере, выявлены противоречащие федеральному законодательству нормы, отметили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Прокурор ректору университета внес представление. По результатам рассмотрения акта реагирования приняты меры к устранению нарушений, заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, от преподавателей получены письменные согласия на осуществление дополнительной работы, локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.
По постановлениям прокурора образовательное учреждение и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 32,5 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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