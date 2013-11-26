В Приморье компания осуществляла морские пассажирские перевозки без лицензии

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Находкинская транспортная прокуратура по заданию Дальневосточной транспортной прокуратуры проверила исполнение законодательства о безопасности плавания на морском транспорте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, общество с ограниченной ответственностью «Гарпия» в нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» перевозило за плату граждан на барже из поселка Дунай (ЗАТО Город Фокино) на остров Путятина, не имея лицензии на данный вид деятельности.

Между тем, отсутствие лицензии не гарантировало безопасность таких перевозок.

Транспортный прокурор руководителю ООО «Гарпия» внес представление об устранении нарушения законодательства. Акт реагирования рассмотрен, лицензия в Дальневосточном управлении Госморнадзора Ространснадзора обществом получена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора ООО «Гарпия» и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) в виде штрафов на общую сумму 250 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]