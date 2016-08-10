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Транспортная прокуратура привлекла к ответственности капитана плавзавода «Петр Житников»

Транспортная прокуратура привлекла к ответственности капитана плавзавода «Петр Житников»

Фото: СК

Дальневосточная транспортная прокуратура приняла меры реагирования по устранению нарушений законодательства в связи с пожаром на плавзаводе «Петр Житников», сообщает "Вести: Приморье".

Дальневосточная транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности мореплавания в связи с возгоранием на плавучем заводе «Петр Житников», принадлежащем акционерному обществу «Холдинговая компания «Дальморепродукт».

В ходе проверки установлено, что вопреки правилам пожарной безопасности на судах гофротара для упаковки готовой продукции хранилась в неприспособленном для этих целей помещении, что привело к возгоранию в крабовом цехе, когда судно находилось в акватории Тихого океана неподалеку от острова Итуруп Сахалинской области.

Экипаж был эвакуирован, погибших и пострадавших нет.

Для устранения нарушений Приморский транспортный прокурор в адрес директора ОА «ХК «Дальморепродукт» внес представление. Акт реагирования рассмотрен, нарушения устранены. Кроме того, по постановлению прокурора капитан - директор плавзавода привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте в виде штрафа, отметили в пресс-службе ведомства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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