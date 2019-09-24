На капитана горевшей плавбазы "Петр Житников" завели дело

Дальневосточной транспортной прокуратурой по факту пожара на плавбазе "Петр Житников" была проведена провека исполнения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности плавания на водном транспорте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, "в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов приморский транспортный прокурор внес представление судовладельцу – генеральному директору АО ХК «Дальморепродукт», в отношении капитана-директора плавзавода «Петр Житников» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте)".

В ходе прокурорской проверки выявлены недостатки при реализации полномочий должностными лицами служб капитанов морских портов Находка и Владивосток ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики». Находкинский и Приморский транспортные прокуроры внесли им представления (на рассмотрении).

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства в связи с ненадлежащим осуществлением государственного контроля (надзора).

Во время оценки действий сил и средств, привлеченных к спасательной операции, нарушений не выявлено.

Напомним, 3 сентябр 2019 года около 18 часов 25 минут московского времени в акватории Тихого океана на расстоянии около 40 миль от о. Итуруп (Сахалинская область) произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе плавзавода «Петр Житников» (порт приписки – Владивосток). В ходе спасательной операции эвакуирован 361 человек. Погибших и пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен. В период с 25 до 27 сентября 2019 года чартерными авиарейсами АО «Авиакомпания «Аврора» за счет средств судовладельца все люди вывезены в г. Владивосток. 07.10.2019 судно зашло в морской терминал Славянка морского порта Посьет, где находится по настоящее время, ведется подготовка к проведению ремонтных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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