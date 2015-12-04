Плавбаза из Владивостока загорелась у Итурупа (видео)

Плавучая база «Петр Житников», принадлежащая владивостокской компании Дальморепродукт, загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы более 200 человек. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, в час ночи по владивостокскому времени в консервном цехе плавучей базы, находившейся в 40 км от берега, загорелись тарные материалы. Было принято решение об эвакуации персонала.

Как рассказали "Вести:Приморье" в компании "Доброфлот", их две плавбазы приняли на борт 220 членов экипажа плавбазы "Пётр Житников". Из них 170 человек взял "Всеволод Сибирцев" и 42 - "Залив Востока".

Всё эвакуированные обеспечены довольствием, медцентр, расположенный на плавбазе "Всеволод Сибирцев", готов оказать всю необходимую помощь.

При этом в Доброфлоте отметили, что несмотря на плохую погоду и сильное волнение моря, операция по эвакуации прошла скоординировано и без происшествий.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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