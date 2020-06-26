Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода тепловоза и полувагонов в Приморье
По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры Находкинский транспортный прокурор организовал проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после случая со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Смоляниново - Речица. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
Напомним, 26 июня на перегоне станций Смоляниново - Речица Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги произошел сход одной секции тепловоза и двух порожних полувагонов.
В целях ликвидации происшествия поднят восстановительный поезд со станции Смоляниново.
В результате схода жертв нет, проводятся работы по ремонту верхнего строения пути. Предположительная причина происшествия - размыв земляной насыпи.
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