Новости Происшествия
Сегодня, 20:18

Поезд сошел с рельсов из-за проливных дождей в Приморье

Поезд сошел с рельсов из-за проливных дождей в Приморье

26 июня 2020 года в 18:07 по владивостокскому времени на 6 км однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дунай произошёл сход тепловоза и двух вагонов грузового поезда, - сообщает "Вести: Приморье".

Этот участок для грузового движения. Однопутная ветка начинается в Смоляниново и тянется до Большого Камня, нового порта Вера, Фокино и Дуная. Она обеспечивает поставку и вывоз коммерческих и военных грузов для судоремонтных предприятий, в том числе и "Звезды". Второй год на ветке ведётся серьёзная модернизация для увеличения её пропускной способности, сейчас участок частично электрифицируется.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Партизанск и Первая речка.

Причины происшествия выясняются. 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме