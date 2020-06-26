Поезд сошел с рельсов из-за проливных дождей в Приморье

26 июня 2020 года в 18:07 по владивостокскому времени на 6 км однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дунай произошёл сход тепловоза и двух вагонов грузового поезда, - сообщает "Вести: Приморье".

Этот участок для грузового движения. Однопутная ветка начинается в Смоляниново и тянется до Большого Камня, нового порта Вера, Фокино и Дуная. Она обеспечивает поставку и вывоз коммерческих и военных грузов для судоремонтных предприятий, в том числе и "Звезды". Второй год на ветке ведётся серьёзная модернизация для увеличения её пропускной способности, сейчас участок частично электрифицируется.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Партизанск и Первая речка.

Причины происшествия выясняются.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru