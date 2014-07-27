Солдат оказался в коме после отказа мыть туалет: приморцы оказывают посильную помощь

Военнослужащий срочной службы из Приморья находится в коме после отказа мыть туалет за другую персону из Тувы. Ситуация с Денисом Шадриным, военнослужащим службы по призыву, пострадавшим из-за неуставных отношений в войсковой части, показала, что в Приморье живут неравнодушные люди, отметила Светлана Голуб, руководитель Ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников - "Комитет солдатских матерей" (АКСМ) 31 января на страничке в Facebook, сообщает «Вести: Приморье».

Сегодня говорили с Николаем Анатольевичем, отцом Дениса. До глубины души он был тронут откликом на опубликованное Ассоциацией обращение к приморцам!

По его словам, далее события начали развиваться так:

"В тот же день с нами связались из администрации края. Сказали, что готовы оказать поддержку. Оставили номер телефона, по которому я могу позвонить и мне помогут. Но одними словами дело не ограничилось. На карту сделал перевод депутат Законодательного собрания. Большая ему за это благодарность от нашей семьи, - сказал Николай Анатольевич.

Местная районная администрация и военкомат тоже не остались в стороне. Как я уже и говорил, военкомат готов оплатить расходы на проезд туда-обратно по предоставлению отчетных документов.

Когда случилась беда с моим сыном, я не просил помощи у наших сельчан. Они и так живут бедно. Что я могу у них попросить? Но после сообщения в социальных сетях, мои земляки сами идут ко мне в дом и несут, как говорится, "последнее". Поступают денежные переводы по 100-200 рублей даже от жителей из соседних сел. Да, суммы небольшие, но дело не в этом. Дело в неравнодушии людей к нашей беде.

Напомним, в ноябре 2019 года Денис Шадрин был призван на службу из села Краснояровка, Яковлевского района, Приморского края. Был распределен в войсковую часть 46102 (г. Бикин).

Туда он прибыл в числе таких же 12 новобранцев. Со слов родных, с первых дней службы на всех новых ребят оказывалось давление со стороны должностных лиц - заставляли подписывать контракт либо "отправить к дагам". Но т.к. контракт можно подписывать только после 3-х месяцев службы, большинство новеньких написали пока только рапорта на контрактную службу. Денис этого делать не стал.

Конфликт развивался неоднократно. В ночь его подняли с постели 2 сослуживца и попросили идти с ними в туалет. Далее произошла драка. Один из сослуживцев выхватил заточку и кинулся на Дениса. Его спас третий сослуживец, который случайно вошел в туалет.

Далее сутки в казарме. Потом в бессознательном состоянии его везли 200 км на скорой до Окружного военного госпиталя в Хабаровск. 5 часов на операционном столе и уже 11-й день в коме.

Николай Анатольевич, отец пострадавшего солдата, до сих пор не получил никаких вразумительных объяснений от войсковой части, не говоря уже о какой-либо помощи.

Семья Шадриных живет в далеком поселке Краснояровка. Работы там нет. Они немного занимаются предпринимательской деятельностью - есть торговая лавка. Большого дохода она не приносит, т.к. село Краснояровка малонаселенное. Да и живут то там одни пенсионеры.

А проезд и проживание одного родителя обойдется теперь этой семье в кругленькую сумму.

Почему должностные лица не препятствовали этому? Почему военнослужащие носят с собой заточки? Военные следственные органы возбудили уголовное дело, но никого из должностных лиц на беседу не приглашали. Считают, что их вины в случившемся нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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