Депутатам региональных парламентов сохранят право руководителя

В Государственную Думу внесены изменения в антикоррупционное законодательство, сообщает «Вести: Приморье».

Для депутатов региональных парламентов, работающих на непостоянной основе, предлагается сохранить право руководить коммерческими предприятиями. Целью внесенного в ГД законопроекта является предотвращение правовой неопределенности и неоднозначной правоприменительной практики.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев внесли в Государственную Думу поправки в Федеральный закон «О противодействии коррупции». Соответствующий документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом предлагается уточнить, что депутаты законодательных собраний, работающие на непостоянной основе, могут участвовать в управлении коммерческими организациями. При этом для тех региональных парламентариев, которые работают на постоянной основе, запрет остается прежним, отмечается на портале ГД.

Андрей Исаев напомнил, что ранее Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, содержащий норму, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных законодательных собраний, работающих на непостоянной основе. «С целью исключения правовой неопределенности и неоднозначной правоприменительной практики мы вносим этот законопроект», — пояснил необходимость изменений Андрей Исаев.

По словам Василия Пискарева, поправка, уточняющая формулировку для региональных депутатов, будет вынесена на Совет Государственной Думы 3 февраля, чтобы после рассылки депутаты ГД могли получить отзывы на законопроект от своих коллег из регионов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]