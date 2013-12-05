Власти опровергли слухи о дефиците овощей из-за нового коронавируса

Главная оптовая база в Приморье загружена достаточным количеством овощей на время приостановки работы пунктов пропуска.

Как сообщили "Вести:Приморье" в Министерстве промышленности и торговли Правительства Приморского края, на данный момент дефицита овощей на рынке нет.

«Сейчас их достаточное количество на основной оптовой базе “Дружба”. Все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят из других регионов страны», – прокомментировали специалисты.

По данным властей, в настоящее время в Приморском крае эпидемическая ситуация по коронавирусу является стабильной. Случаев завоза этой инфекции из Китая или других стран не зафиксировано.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях региона, появились сообщение о неминуемом дефицитие овощей и фруктов, в связи с закрытием российско-китайской границы из-за вспышки нового коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]