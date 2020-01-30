Роспотребнадзор: В Приморье ситуация по коронавирусу стабильная
В Приморском крае эпидемическая ситуация по новому коронавирусу является стабильной. Случаев завоза этой инфекции из Китая или других стран не зафиксировано, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство Приморского края.
По данным Роспотребнадзора по Приморскому краю на 11.00 30 января, за сутки в Приморье осмотрено 1500 человек, в том числе 188 граждан Китая, прибывших в регион. Выявленных с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) на границе за минувшее сутки нет. В медицинские организации самостоятельно обратились три человека Владивостока, ранее побывавшие в Китае. Они госпитализированы, обследованы. Результаты в работе.
В региональном министерстве здравоохранения также отмечают, что подтвержденных случаев коронавируса ни у одного из обратившихся не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация стабильная.
В медучреждениях края имеется весь необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов.
Напомним, что в Приморье до 1 февраля приостановлена деятельность автомобильных пунктов пропуска для предотвращения возможной вспышки вирусной инфекции. Также прекращена выдача разрешений на все туры в Китай.
Отметим, Приморский край получил тест-системы на выявление коронавируса. Все необходимые анализы проводят специалисты Роспотребнадзора.
Справочно:
Основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.