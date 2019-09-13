Граждан Китая с подозрением на коронавирус поместят в изоляционных пунктах

Специальные изоляционные пункты для прибывающих из Китая граждан, имеющих вид на жительство в России, создадут в Приморье. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко по итогам заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 2 февраля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Оборудованные всем необходимым для временного проживания людей зоны предназначены для тех, у кого после проведения медицинского осмотра обнаружат симптомы коронавирусной инфекции.

«Изоляционные пункты должны открыть в Хасанском, Октябрьском и Пограничном районах, а также Артеме. Мы уделяем особое внимание этим муниципалитетам в силу их географического положения», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Инкубационный период в изоляционных пунктах составит 14 дней, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Смысл изоляции заключается в том, чтобы на инкубационный период граждане не перемещались по территории Приморского края и не могли стать источником возникновения и распространения коронавируса. Обращаю особое внимание, что такие изоляционные зоны должны иметь все условия для временного проживания. Необходимо организовать питание, кровати, подушки, матрасы», – обозначила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

В Приморье отработан механизм маршрутизации больных людей, людей с симптомами заболевания, в наличии находятся все средства профилактической защиты, отметили в краевом минздраве.

Уже сегодня в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, аэропорту досматриваются все пассажиры, прибывающие из Китайской Народной Республики. Кроме того, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством организовано дополнительное обследование китайских работников на предприятиях края.

«Первая партия тест-систем для определения коронавируса поступила около недели назад в Приморский край. Буквально позавчера, 31 января, пришла еще одна дополнительная партия – около 1000 тестов. Отмечу, что в России всего 15 лабораторий Роспотребнадзора, которые проводят работу с данными видами вирусов. Одна из них располагается как раз в Приморье, поэтому все пациенты с подозрением на заболевание сразу берутся на контроль. Уже сейчас мы делаем пробы, проводим соответствующее тестирование. В случае выявления инфекции пациентов направят в Новосибирск, где находится центральная референц-лаборатория. На данный момент подтвержденных случаев коронавируса в крае не зафиксировано», – подытожил зампред председателя Правительства Приморья Виктор Фисенко.

Справочно. Основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]