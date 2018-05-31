«Летальность 2,1%»: Роспотребнадзор призывает не терять бдительность, но и не паниковать





Роспотребнадзор продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 08-00 02.02.2020 зарегистрировано 14411 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 21,9% (2590). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (9074). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 14,6% - в тяжелой (2110).

Летальность составляет 2,1% (304 случая). Отслежено 163844 контактных лиц, 137594 находятся под наблюдением.

Подтверждено 144 случая завоза нового коронавируса в 23 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Швеция и Великобритания).

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций.

24.01.2020 вступило в силу зарегистрированное в Минюсте России по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в котором определен перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

По поручению Правительства Российской Федерации оперативно разработано и 31.01.2020 зарегистрировано в Министерстве юстиции Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в котором определен перечень мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывающих из КНР.

29.01.2020 Роспотребнадзором внесен в Правительство Российской Федерации проект Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, в адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Российского союза промышленников предпринимателей, в Торгово-промышленную палату Российской Федерации даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников - граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения.

В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

При прохождении санитарно-карантинного контроля за период с 1 января - 02 февраля 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 130470 прибывших из-за человек, в том числе 77736 из КНР.

На пунктах пропуска выявлено 22 человека с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе с признаками ОРВИ – 10 человек, прибывших из КНР – 5 человек. Также в медицинские организации Приморского края обратилось 27 человек с признаками ОРВИ, прибывшие из КНР. Все выявленные лица с признаками респираторных заболеваний, прибывшие из КНР, лабораторно обследованы на новый коронавирус, результаты отрицательные.

Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается.

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором установлено оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эксперт Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ.

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзором с 28.01.2020 начато обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан.

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]