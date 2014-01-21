В Приморье на границе усилен санитарно-карантинный контроль из-за пневмонии в Китае
В связи с предстоящим празднованием китайского Нового года 25 января и выходными днями 24-30 января ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт ведомства.
По данным китайских СМИ, по состоянию на 9 января в КНР зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии, в том числе у 15 заболевших определен новый вид короновируса. Лабораторные исследования продолжаются. Все пострадавшие изолированы, получают необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, семеро заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано.
В Приморье отмечена активность трех вирусов гриппа. Среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа, продолжает превалировать вирус гриппа В и составляет 91,4% от общего количества положительных находок. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в крае остается в норме. На 1 неделе (30.12.2019 г. – 05.01.2020 г.) в Приморском крае зарегистрировано 3755 случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости 20,4 на 10 000 населения, что ниже недельного эпидемического порога на 15,3%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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