Въезжающие из-за рубежа пытаются скрывать симптомы инфекционных заболеваний при прохождении санитарного контроля

Въезжающим из-за рубежа не следует скрывать симптомы инфекционных заболеваний при прохождении санитарного контроля на границе, который из-за вспышки нового коронавируса усилен, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

"Не стоит пить жаропонижающее, заболевание могут не выявить. Нужно сообщать о жалобах на состояние здоровья. Мы рекомендуем переходить границу в естественном состоянии, а в течение 14 дней после возвращения, если симптомы появились, обратится в больницу по месту жительства", - сказала Морозова в среду журналистам во Владивостоке. - Насколько нам известно, в КНР те, кто своевременно обращался за медицинской помощью, и она была им оказана, выздоравливали. Летальные исходы - это, в основном, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, те, кто своевременно не обратился за медпомощью".

По ее словам, в Приморье необходимый запас лекарств есть.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что некоторые возвращающиеся из-за рубежа пьют лекарства для понижения температуры тела, чтобы пройти санитарный контроль.

Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", в регионах Дальневосточного федерального округа из-за вспышки нового коронавируса усилен санитарно-карантинный контроль, в пунктах пропуска у въезжающих тепловизорами измеряют температуру.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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