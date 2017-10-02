Случаи подозрения на коронавирусную инфекцию в Приморье не выявлены

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в КНР, связанной с регистрацией заболеваний новой коронавирусной инфекцией, продолжаются мероприятия по предотвращению завоза и распространения заболевания на территории Приморского края. В пунктах пропуска через государственную границу проводится усиленный санитарно-карантинный контроль за всеми лицами, прибывающими из неблагополучных стран, в том числе из КНР.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала 2020 года по 24 января в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 99360 прибывших из-за рубежа человек, в том числе 73981 из КНР.

В связи с проведением информационно-разъяснительной работы среди населения и празднованием Нового Года в Китае, количество людей, прибывающих из КНР на текущей неделе, уменьшилось.

Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано.

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями на территории Приморского края соответствует среднемноголетнему уровню.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что коронавирус приближается к границам российского Дальнего Востока. Известно об одном смертельном случае в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.

Всего в Китае из-за коронавируса погибли 56 человек.

Первые случаи заражения выявлены в Канаде, Португалии, Малайзии и Австралии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]