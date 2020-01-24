Смертность от коронавируса снизилась на 0,1%





Приморский Роспотребнадзор опубликовал новые данные ситуации с коронавирусом в мире, — сообщают «Вести: Приморье».

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю продолжаются мероприятия по профилактике завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 00-00 05.02.2020 зарегистрировано 24363 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 19% (3892), что ниже, чем за предыдущие дни», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (более 16,6 тыс.). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 13,2% - в тяжелой (3219).

Летальность составляет 2% (491 случай, из них 479 – в провинции Хубей). Отслежено 252154 контактных лица (31139 за последние сутки, прирост 14%), 185555 находятся под наблюдением.

По данным на 3 февраля, летальность от коронавируса составляла 2,1%.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 05.02.20 составляет 24553 подтверждённых случаях (прирост за сутки 3926 случаев; 19%).

На территории Приморского края (с введения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3) находятся под медицинским наблюдением 16 граждан КНР. Признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

При прохождении санитарно-карантинного контроля за период с 1 января - 05 февраля 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 135501 прибывших из-за рубежа человек.

Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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