«Вымерший» Суйфэньхэ показал на видео местный житель

Китайский подписчик vestiprim продемонстрировал на видео «вымерший» Суйфэньхэ.

"Смотри, на улице вообще человека нет, и машин нет", - рассказывает автор видео.

На видео показаны действительно совершенно пустые улицы.

Напомним, в Китае сегодня свирепствует коронавирус. По данным Государственной Комиссии здравоохранения в КНР на 05.02.2020 зарегистрировано 24363 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (более 16,6 тыс.). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 13,2% - в тяжелой (3219). Летальность составляет 2% (491 случай, из них 479 – в провинции Хубей).

Суйфэньхэ расположен в восточной части китайской провинции Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем России.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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