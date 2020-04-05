В приграничном с Приморьем Хэйлунцзян заявили о победе над коронавирусом

Число локальных случаев заражения COVID-19 в городе Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) во вторник сократилось до нуля, об этом сообщили местные власти, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на «Синьхуа» .

С 10 декабря в назначенную больницу в Суйфэньхэ поступило 11 пациентов с COVID-19, которые заразились локально, и еще 13 бессимптомных. Они были доставлены из Суйфэньхэ и соседнего города Дуннин.

Штаб по профилактике и контролю эпидемии в Суйфэньхэ сообщил, что сегодня последние два пациента были выписаны из больницы после выздоровления.

За последние сутки в провинции Хэйлунцзян не было зафиксировано ни одного нового подтвержденного случая заболевания COVID-19, сообщил провинциальный комитет по делам здравоохранения.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 235 новых случаев COVID-19 выявлено в Приморском крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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