Многодетным семьям компенсируют расходы за вывоз мусора в Приморье

В Приморье введут новую меру социальной поддержки для многодетных семей. Супругам, чей общий доход не превышает двух прожиточных минимумов, будут компенсировать расходы на вывоз мусора. Об этом заявил Губернатор края в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» в воскресенье, 2 февраля.

Ситуация с вывозом мусора на сегодняшний день стабилизировалась в Приморье, подчеркнул губернатор. К работе подключились администрации муниципалитетов, жилищные инспекции, управляющие компании, региональный оператор. Организации, которые нарушили взятые на себя обязательства по уборке твердых бытовых отходов, понесут большие финансовые потери и могут покинуть рынок. Все подобные случаи фиксируются и попадают на контроль в соответствующие ведомства для последующих разбирательств.

Олег Кожемяко также отметил, что в случаях, когда мусор не убирался, гражданам будет сделан перерасчет. Это касается жителей нескольких районов Владивостока и Лесозаводска.

Более того, планируется ввести льготы на оплату расходов за вывоз мусора для некоторых категорий приморцев.

«Многодетные семьи, доходы которых не превышают два прожиточных минимума, вообще не будут платить за вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, мы рассматриваем иные категории граждан для предоставления такой меры соцподдержки», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]