Борис Кубай посоветовал приморцам утепляться

4 февраля над территорией Приморского края будет проходить очередной малоактивный атмосферный фронт. В крае пройдет небольшой снег, а вероятность выпадения снега во Владивостоке минимальна, - рассказал Борис Кубай.

Вслед за атмосферным фронтом в Приморье устремится более холодная воздушная масса и до конца первой декады февраля будет довольно зябко, особенно при сильном северном ветре, поэтому главный синоптик края рекомендовал приморцам утепляться.

C 11 февраля в Приморье начнется потепление и дневные температуры устремятся к нулю, а кое-где и к плюсовым отметках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]