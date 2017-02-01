На трассе Владивосток-Находка горит популярное кафе

4 февраля в 08.37 в пожарно-спасательную службу Шкотовского муниципального района поступило сообщение о том, что в посёлке Штыково горит придорожное кафе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, оперативно в 08.49 по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Горели бытовка и кухня и рядом, припаркованный автомобиль.

В 09.25 пожар был локализован. По предварительным данным площадь пожара составила 80 кв. м. Пострадавших нет. Ведётся проливка конструкций. На пожаре работают 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Видео - dpscontrol

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru