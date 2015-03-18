Поставщик суражевских огурцов зафиксировал цену на свою продукцию

Компания ООО "Гринхаус" не повышала цены на свою продукцию, не на одну из позиций, и повышать не будет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на страничку компании в "Инстаграме".

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"В настоящее время цена огурцов - 230 руб. за 1 кг. Что касается томатов, то сбора урожая ещё пока не было, он ожидается в конце февраля, сообщили в ООО "Гринхаус".

Остерегайтесь товара иностранного производства, выдаваемого недобросовестными продавцами за товар «Суражевский продукт» компании ООО "Гринхаус", и помните: вы имеете право запросить документы, подтверждающие подлинность происхождения продукции", - отметили в ООО "Гринхаус".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]