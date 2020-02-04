Благотворительный концерт в помощь онкобольным детям состоится в католическом соборе Владивостока

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Музыка - на здоровье. Благотворительный концерт состоится в эту субботу в католическом соборе Пресвятой Богородицы Владивостока. Его участники — дети, победившие онкологию. Чтобы поддержать своих ровесников, которые сейчас ведут борьбу с этим страшным диагнозом, они прилетели в приморскую столицу. Они верят, что смогут вдохновить приморских детей на выздоровление.

Вильяму сейчас 17. Мелодия его скрипки должна уравновесить тревожные ноты в мыслях собравшихся и подержать каждого. И тех, кто настойчиво борется, и тех, у кого сил уже не осталось.

Вильяму было 14, когда после сдачи анализов его маме сказали, что у сына рак крови. Диагноз поставили вовремя, но лечение стало испытанием, которое он выдержал вместе с семьей.

Вильям Хайло, скрипач, лауреат международных конкурсов, резидент фонда «Сохрани жизнь»: «Это все переносили мои родные и близкие, я уверен, что им было гораздо тяжелее, чем мне. Прошло три года после завершенного этапа лечения, жизнь моя идет своим чередом. Я обучаюсь при государственной консерватории имени Чайковского. И даже не вспоминаю, что было три года назад».

Даниил Хачатуров, финалист Детского Евровидения национального отбора: «У меня жизнь сейчас идет очень бурно. Я люблю петь, я хочу, чтобы музыка стала частью моей жизнью. Я люблю в шахматы играть и люблю ID-технологии».

Даниилу только 12. Он перенес онкологию еще в раннем детстве, лечение завершилось, когда ему исполнилось три года. Болезнь он победил, пожертвовав зрением. Но краски этого мира он в буквальном смысле видит, когда начинает творить. Он - победитель национального отбора детского Евровидения. Занимается вокалом, аргентинским танго и пишет стихи.

Во Владивостоке Даниил и Вильям выступят на благотворительном концерте в помощь всем, кому сейчас кажется, что они бессильны. Они знают, что опускать руки нельзя и приехали во Владивосток, чтобы помочь настроить готовые к срыву струны в душах тех, кому сейчас тяжело совладать с эмоциями. Мамы понимают, о чем речь.

Елена Хачатурова: «Я всегда советую сдерживаться, советую быть позитивнее, потому что от этого зависит здоровье ребенка и состояние семьи. Советую особенно пап привлекать к этому, это совместный труд прохождения трудностей. Чтоб семья могла сохраниться».

Концерт 8 февраля в католическом соборе на Володарского. Собранные от продажи билетов средства перечислят в помощь приморским детям, которые борются с онкологией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]