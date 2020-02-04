В Фокино хулиганы пытались спровоцировать на драку пожарных

Сотрудники МЧС города Фокино подали заявление в полицию из-за провокаций хулиганов на улице Ленина. Во время прибытия спасателей на утренний вызов компания гуляющих начала провоцировать огнеборцев нецензурными выражениями, а также угрожала им физической расправой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент случился около 05:00 31 января. Пожарные машины с сотрудниками МЧС прибыли к многоквартирному дому по адресу: Ленина, 20 из-за сообщения о задымлении в подъезде. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухне подгорела пища, но пожара как такового не было.

Убедившись, что в доме ЧП не произошло, спасатели направились обратно к машинам. Однако к этому моменту работа сотрудников пожарной инспекции успела привлечь внимание шумной компании молодых людей. Мужчины, отмечавшие начало выходных, решили поближе посмотреть на спецтехнику с мигалками и огнеборцев. Один из особо любопытных достал телефон и начал снимать на видео пожарных. При этом автор видео намеренно стал провоцировать сотрудников МЧС вопросами о цели их прибытия, намекая на ее бессмысленность. Затем молодой человек начал дерзить пожарным фразами о том, что те якобы попросту тратят дизельное топливо.

В результате на месте произошла словесная перепалка. Компания начала нецензурно выражаться. А после того, как сотрудник пожарной службы назвал «демоном» одного из молодых людей, парни стали вести себя еще более агрессивно. Мужчины начали угрожать пожарным мерами физического воздействия, в частности, нанесением телесных повреждений в область лица, так как считали, что сотрудники МЧС ведут себя оскорбительно в их адрес.

В итоге гуляющие на какой-то момент решили перестать спорить и отошли в сторону. Однако затем молодые люди увидели еще одну пожарную машину на Ленина, 13. Так же, как и в предыдущий раз, парни направились к ней, чтобы, как они выразились, «поинтересоваться» целью прибытия огнеборцев. Сотрудники МЧС вели себя предельно сдержанно, не понимая, чего от них хочет компания. Их оппоненты же требовали ответить на вопрос, «зачем те ездят по городу на служебных автомобилях».

В итоге пожарные сели в машину и уехали. После этого инцидента сотрудники МЧС по данному факту написали заявление в полицию. По информации VL.ru, хулиганы во время конфликта находились в состоянии опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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