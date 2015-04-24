Сам себя сдал: житель Фокино поплатился за свои действия

Полицейские привлекли к ответственности хулигана из города Фокино, сообщают "Вести:Приморье".

Полиция ЗАТО Фокино провела проверку информации, размещенной в социальных сетях, об инциденте с участием сотрудников МЧС. Примечательно, что видеозапись в социальной сети разместил сам правонарушитель.

На видео гражданин провоцирует спасателей, находившихся при исполнении служебных обязанностей, выражается в их адрес нецензурной бранью.

Сотрудники полиции установили личность и разыскали правонарушителя. Житель города Фокино, 1992 года рождения, доставлен в отдел полиции для разбирательства. Гражданин свою вину признал, в содеянном раскаялся. В свое оправдание мужчина рассказал, что вел себя агрессивно, поскольку употреблял алкоголь.

Установлено, что приморец имеет судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

Решением суда правонарушитель оштрафован, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, инцидент случился около 05:00 31 января. Пожарные машины с сотрудниками МЧС прибыли к многоквартирному дому по адресу: Ленина, 20 из-за сообщения о задымлении в подъезде. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухне подгорела пища, но пожара как такового не было.

Убедившись, что в доме ЧП не произошло, спасатели направились обратно к машинам. Однако к этому моменту работа сотрудников пожарной инспекции успела привлечь внимание шумной компании молодых людей. Мужчины, отмечавшие начало выходных, решили поближе посмотреть на спецтехнику с мигалками и огнеборцев. Один из особо любопытных достал телефон и начал снимать на видео пожарных. При этом автор видео намеренно стал провоцировать сотрудников МЧС вопросами о цели их прибытия, намекая на ее бессмысленность. Затем молодой человек начал дерзить пожарным фразами о том, что те якобы попросту тратят дизельное топливо.

В результате на месте произошла словесная перепалка. Компания начала нецензурно выражаться. А после того, как сотрудник пожарной службы назвал «демоном» одного из молодых людей, парни стали вести себя еще более агрессивно. Мужчины начали угрожать пожарным мерами физического воздействия, в частности, нанесением телесных повреждений в область лица, так как считали, что сотрудники МЧС ведут себя оскорбительно в их адрес.

В итоге гуляющие на какой-то момент решили перестать спорить и отошли в сторону. Однако затем молодые люди увидели еще одну пожарную машину на Ленина, 13. Так же, как и в предыдущий раз, парни направились к ней, чтобы, как они выразились, «поинтересоваться» целью прибытия огнеборцев. Сотрудники МЧС вели себя предельно сдержанно, не понимая, чего от них хочет компания. Их оппоненты же требовали ответить на вопрос, «зачем те ездят по городу на служебных автомобилях».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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