А было ли нарушение закона: полиция даст правовую оценку поступку водителя "Лексуса"

Полиция изучила получившую тиражирование в СМИ и социальных сетях информацию об инциденте с участием водителя внедорожника во Владивостоке. На распространенной в соцсетях видеозаписи молодой человек, управляя автомашиной «Лексус», намеренно окатил стоявших на тротуаре пешеходов грязной водой из лужи на перекрестке улицы Русской с проспектом 100-летия Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье".

Сотрудники отдела полиции №5 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку установили личность гражданина, находившегося за рулем внедорожника и распространившего видеозапись. Им оказался 21-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, молодой человек уже официально принес извинения жителям Приморского края, записав видеообращение и сообщив, что никого не хотел обидеть и задеть, никого не провоцировал, а просто сглупил, за что публично извиняется.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку на предмет наличия в его действиях нарушения законодательства Российской Федерации.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Однако одно очевидно, учиться на своих ошибках молодой человек не умеет. В полиции подчеркнули, что в мае прошлого года приморец уже попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел из-за размещенной в социальных сетях видеозаписи. Сотрудники полиции тогда оперативно установили его личность. За то, что водитель перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время праздничного салюта, его привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Решением суда правонарушителю были назначены штрафы.