Владельцы едва не остались без гаражей на Добровольского

Вечером 4 февраля в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Добровольского горят три гаража, сообщают "Вести: Приморье".

Незамедлительно по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 60 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы, отметили в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности в гараже:

В гараже нельзя курить, разводить костёр, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы.

Если пожар всё-таки произошёл, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, воду, подручные средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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