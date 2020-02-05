Поставщики: коронавирус не имеет никакого отношения к дефициту овощей в Приморье

Здесь даже слова излишни. Вот так сегодня выглядит один из отсеков склада базы "Дружба" в уссурийске. Напомню, это крупнейшая оптовая база Дальнего Востока. Обычно эти отсеки заполняются. Здесь хранят картофель, лобо, чеснок. Всё, что не требует особых температурных условий. Сейчас здесь пусто. Весь товар ушёл в магазины и на рынки.

Последние несколько дней покупателей больше интересуют помидоры и огурцы. Для них новости тоже печальные. Вот это - пара оставшихся лотков с помидорами. И на них уже есть покупатель. Как нам рассказали в администрации базы, за последние 2 дня здесь разгрузились 40 фур, пришедшие из Китая.

Овощи и фрукты просто не успевали выгружать в склады. Ящики буквально вырывали из рук грузчиков. Говорят, что не обошлось и без драк за огурцы и помидоры.

Нам удалось пообщаться с генеральным директором одной из фирм перевозчика. Он опроверг версию того, что всему виной эпидемия коронавируса.

Дмитрий Волков, генеральный директор ООО «Фэмили»: «Ситуация назревала давно. Причиной служит недопонимание между карантинными службами России и Китая. В середине августа Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз семечковых и косточковых продуктов. В январе последовал запрет на ввоз цитрусовых. Совершенно необоснованный. В ответ китайская сторона запретила ввозить лес. Ввели правила, которые просто нельзя выполнить. Ситуация все равно сложилась бы именно так, как сегодня, но днями позже».

Известно, что сегодня здесь разгрузятся ещё 3 фуры. Не сложно догадаться, что этого товара хватит лишь на несколько магазинов. При этом, как говорят поставщики, границу с Китаем вновь закрывают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]