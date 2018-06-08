Во Владивостоке ссора на балконе закончилась смертью





Причинил смерть жене: мужчина толкнул супругу так, что она пробила ограждение на балконе и вылетела с 7 этажа, — передают «Вести: Приморье» информацию краевой прокуратуры.

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как установлено в судебном заседании, в сентябре 2019 семейная пара находилась на балконе своей квартиры, расположенной на 7 этаже дома по ул. Адмирала Юмашева в г. Владивостоке.

В ходе внезапно возникшего конфликта фигурант толкнул супругу в грудь, в результате чего она потеряла равновесие и упала, ударившись спиной о шиферный лист, сломала его и выпала с балкона квартиры на землю. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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