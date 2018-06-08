Новости Общество Происшествия
Сегодня, 20:25

Во Владивостоке ссора на балконе закончилась смертью

Во Владивостоке ссора на балконе закончилась смертью

Источник фото: wikimapia.org


Причинил смерть жене: мужчина толкнул супругу так, что она пробила ограждение на балконе и вылетела с 7 этажа, — передают «Вести: Приморье» информацию краевой прокуратуры.

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как установлено в судебном заседании, в сентябре 2019 семейная пара находилась на балконе своей квартиры, расположенной на 7 этаже дома по ул. Адмирала Юмашева в г. Владивостоке.

В ходе внезапно возникшего конфликта фигурант толкнул супругу в грудь, в результате чего она потеряла равновесие и упала, ударившись спиной о шиферный лист, сломала его и выпала с балкона квартиры на землю. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное  наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме