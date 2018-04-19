Приморцу не удалось вывезти контрабандой через уссурийскую таможню 40 тысяч долларов





Крупную сумму в долларах пытался провезти мужчина через российско-китайскую границу, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

40 тысяч незадекларированных долларов США обнаружили уссурийские таможенники у гражданина РФ при пересечении границы в пункте пропуска МАПП Пограничный. Россиянин пытался незаконно вывезти деньги в Китай. Мужчине грозит уголовная ответственность.

«При проведении таможенного досмотра багажа туриста таможенники с помощью рентген-установки обнаружили в его сумке доллары США. О том, что денежные средства необходимо декларировать, мужчина знал. Поэтому часть денег (30 тысяч долларов США) он спрятал в сумку-портфель, а 10 тысяч долларов США положил в поясную сумку, которая находилась на талии под верхней одеждой», — рассказала пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Денежные средства изъяты и находятся в камере хранения Уссурийской таможни.

За контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере Уссурийская таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело по ч.1 ст.200.1. Правонарушителю грозит штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы до четырёх лет. Проводится расследование

Справка.

В соответствии с действующим законодательством России единовременно ввозимые/вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств. За неисполнение требований законом РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Уголовная ответственность наступает за незаконное перемещение наличных денег, сумма которых двукратно превышает размер, разрешенной суммы к перемещению без декларирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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