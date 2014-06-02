Предприниматель из Находки выманил у иностранного покупателя 13 млн. рублей





В Приморье в суд направлено уголовное дело о многомилионном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, – сообщают «Вести: Приморье» по информации краевой прокуратуры.

Прокуратура города Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, летом 2018 года генеральный директор ООО «Калипсо», не имея намерения исполнять договорные обязательства, убедил руководство иностранной компании заключить с ним договор поставки тушек кальмара тихоокеанского.

Получив в соответствии с заключенной сделкой более 13 млн. рублей, он распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru