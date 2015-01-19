Отпуск испорчен из-за коронавируса: как вернуть купленные билеты на отмененные рейсы?

Из-за закрытия границ с Китаем пострадали сотни людей – и живущие в Китае граждане России, и наши соотечественники, планирующие отпуск, и иностранные туристы. Опрос несколько путешественников показал, что предлагают авиакомпании людям, ставшим заложниками ситуации с коронавирусом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Напомним, в начале февраля российские авиакомпании, выполняющие рейсы из Владивостока в Китай, сообщили, что приостанавливают полеты в КНР до конца зимнего расписания. Пассажирам, уже купившим билеты на февральские и мартовские рейсы, обещают вернуть их стоимость без штрафов. Добраться в Китай можно с пересадками в Москве («Аэрофлот» продолжает летать из Китая в Шереметьево в специально выделенный терминал F), в Сеуле, Токио и других городах.

Жительница Владивостока Снежанна планирует полететь в отпуск в Малайзию в апреле. Однако она опасается, что закрытие границ могут продлить.

«Я лечу в Малайзию в апреле с пересадкой в Пекине. S7 отменила все рейсы до 28 марта. Я боюсь, что запрет на вылеты продлят и мой рейс тоже отменят, – говорит Снежанна. – В компании мне сказали, что я могу поменять или сдать билеты уже сейчас, но тогда заплачу все штрафы за возврат или обмен. Если же рейсы в апреле тоже отменят, билеты можно будет сдать и вернуть за них сумму полностью».

Жительница Владивостока Алина планировала отпуск с друзьями загодя, билеты на Бали были куплены еще семь месяцев назад. До Пекина собирались добираться «Уральскими авиалиниями», в столице Китая предполагалось пересесть на самолет до Куала-Лумпура. Последнюю часть пути до Бали должны были завершить авиакомпанией Air Asia.

«После выхода постановления об отмене рейсов из России в Китай мы стали звонить в “Уральские авиалинии” с вопросами о возврате денег, – рассказывает Алина. – Сначала информации у них не было, через три дня на горячей линии нам сказали, что можно оформить вынужденный возврат. Мы оформили заявку на сайте, срок ожидания денег – 20 календарных дней.

А вот со вторым билетом из Пекина до Бали все намного интереснее. На сайте авиакомпании Air Asia есть информация об отмене рейсов из и в Китай до 15 февраля включительно. Остальные рейсы, по их информации, не отменены. Наш полет – 27 февраля, и под эти условия мы не попадаем».

Поскольку из-за отмены полетов в Китай из России в Пекине Алина оказаться не сможет, то и дальнейший рейс ей ни к чему.

«Сейчас пытаемся дозвониться в авиакомпанию, пишем на электронную почту, линии перегружены, ответа по возврату денег пока не получили. Пока что у нас есть информация о том, что мы можем связаться с посредниками, сайтом trip.com, который продает билеты. Вчера писали в поддержку этого сайта, четыре часа ждали ответа от поддержки, информации пока нам не предоставили. Сказали ждать. Очень надеемся, что удастся хотя бы вернуть деньги за билеты, отпуск вернуть уже не получится», – говорит Алина.

Отмена рейсов грозит испортить отпуск и жителю Владивостока Ивану с супругой: «1 декабря, когда о коронавирусе еще не слышали, приобрели билеты в Тайланд на февраль. Обратно должны были лететь в марте с пересадкой в Гонконге, рейс до Владивостока компании S7. Чисто случайно узнали, что рейс отменили, хотя авиакомпания должна была сообщить об этом. Нам предлагают частичный или полный возврат, но оба варианта нас не устраивают. В первом случае нам придется опять самостоятельно покупать билеты назад, а сейчас это выйдет дороже. Во втором случае мы теряем деньги в силу купленных броней в отелях, которые являются невозвртаными. Не раз приводили эти доводы авиакомпании, убеждая вместо возврата сделать обмен (с пересадкой не в Китае) без дополнительных взносов. В конце концов, мы не по своей прихоти меняем маршрут. Но S7 стоит на своем: либо возврат, либо, если обмен, то на общих основаниях, а это почти полная стоимость билета».

В неудобную ситуацию попали и наши соотечественники за рубежом. Любовь уже много лет живет в Пекине. Она преподает русский язык в местном университете и 15 января отправилась отдыхать в Таиланд. Но возвращаться (вылет был запланирован на 12 февраля) руководство вуза пока что не разрешает.

«Сидеть в Таиланде дорого, да и безвизовый срок заканчивается. Что делать, пока не знаю. Видимо, придется искать билеты, возвращаться во Владивосток и ждать, когда мне разрешат вернуться на работу», – сетует Любовь.

Гражданин Индии Байваб Дас, работающий в международной IT-компании в Пекине, в конце января гостил у владивостокских друзей. Улетать он должен был «Авророй» как раз 31 января, но рейс, запланированный на 23:45, отменили.

«В полночь моя электронная виза закончилась. Поскольку впереди были выходные, в паспортно-визовую службу пришлось идти в понедельник, – объясняет путешественник. – Мне дали транзитную визу, штраф не выписывали. Все это время искал билеты в Пекин, в итоге 3 февраля улетел “Уральскими авиалиниями”. Это был чартерный, не общий рейс. Деньги за билет “Аврора” вроде бы не отказывается возвращать, но до сих пор не вернула. Какие-то сложности в связи с тем, что билет куплен через сайт».

С 1 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Согласно действующему режиму, полеты между РФ и КНР совершают только чартерные рейсы, которые эвакуируют россиян с территории Китая, а китайских граждан – из России обратно на их родину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]