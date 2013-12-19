Курсантов автошколы отвезли на «кладбище автомобилей»





Необычный урок получили будущие водители Надеждинского района. Сотрудники ГИБДД показали им останки автомобилей после ДТП, — передают «Вести: Приморье».

День открытых дверей для курсантов автошколы провели сотрудники Госавтоинспекции Надеждинского района Приморья. Будущие водители увидели технические средства, стоящие на вооружении сотрудников ГИБДД, приняли участие в суточном дежурстве наряда дорожно-патрульной службы, узнали о последствиях нарушений Правил дорожного движения.

Стажировка и знакомство со службой ГИБДД прошли для курсантов автошколы в Госавтоинспекции Надеждинского района. Началась экскурсия с осмотра автомобилей, принявших участие в тяжелых дорожно-транспортных происшествиях. Сотрудник ведомства рассказал молодым людям о причинах возникновения авариных ситуаций на дороге и смертельных результатах дорожно-транспортных происшествий.

Наибольший эмоциональный эффект был получен после осмотра курсантами сгоревшего легкового автомобиля. Из рассказа сотрудника Госавтоинспекции гости узнали, что 22-летний водитель Тойоты Краун не справился с управлением, в результате чего допустил съезд автомобиля с дороги в кювет с его последующим возгоранием. Помимо водителя в салоне иномарки находился 32-летний пассажир. Оба участника ДТП погибли на месте происшествия.

«Автомобиль – источник повышенной опасности, это необходимо помнить, каждый раз, садясь за руль», — подытожил рассказ инспектор ГИБДД. После «крашкурса» на кладбище погибших автомобилей курсантов познакомили с техническими средствами ГИБДД: приборами, определяющими наличие опьянения у водителя, тонировочной пленки на стеклах автомобиля. Молодые люди попробовали собрать и разобрать табельный пистолет. В отделе полиции руководитель кадрового аппарата рассказал потенциальным кандидатам на службу о нюансах трудоустройства в органы внутренних дел.

Завершилась стажировка несением службы на маршрутах патрулирования: курсанты смогли увидеть работу полицейских изнутри: как инспектор ДПС выявляет нарушителей, останавливает транспортные средства, проверяет документы, проводит профилактические беседы и составляет административные материалы.

Прощаясь с сотрудниками полиции, будущие водители благодарили их за интересное и познавательное мероприятие, обещая быть законопослушными участниками дорожного движения и не нарушать Правила дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]