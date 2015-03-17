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В двух приморских городах военные устроят праздничные салюты в честь 23 февраля

В двух приморских городах военные устроят праздничные салюты в честь 23 февраля

Источник фото: mil.ru


Военнослужащие ВВО начали тренировки праздничных салютов в честь 23 февраля, — передают «Вести: Приморье» со сслкой на военную пресс-службу округа.

Для проведения праздничных салютов в городах Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске в честь Дня Защитника Отечества - 23 февраля, будет задействовано около 1000 военнослужащих Восточного военного округа, и израсходовано более 4 тысяч салютных зарядов и холостых боеприпасов.

Личный состав артиллерийских подразделений приступил к  практическим тренировкам, в ходе которых будет достигнута слаженность действий номеров расчетов орудий в составе  огневых  взводов, а затем дивизионов.

На завершающих тренировках будет  произведено по три залпа холостым боеприпасом из артиллерийских орудий, входящих в составы салютных дивизионов, для отработки синхронности выстрела.

Залпы произведут  122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А30, 2А85.  Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки для запуска фейерверочных зарядов. Всего для производства салютов будет задействовано более 130 единиц вооружения и военной техники.

На территории ВВО салюты состоятся 23 февраля в 21.00 по местному времени.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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