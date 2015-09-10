Новости Общество
Сегодня, 02:22

Сильные морозы и ветер мешают учениям гранатометчиков (фото)

Сильные морозы и ветер мешают учениям гранатометчиков (фото)

Источник фото: mil.ru


На Сергеевском полигоне в Приморском общевойсковом объединении ВВО начались боевые стрельбы гранатометчиков, — соообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

С гранатометчиками проводятся практические стрельбы, в рамках которых выполняются упражнения из автоматического гранатомета станкового (АГС-17) и ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7В). Выполнение практических упражнений осложнено сильными морозами и порывистым ветром. На полигоне работают пункты обогрева. Кроме того, военнослужащим предоставляется дополнительное питание и ведется круглосуточное медицинское обеспечение.

Для теоретической подготовки военнослужащих оборудованы тёплые классы, где организованы занятия по изучению материальной части оружия.

В сборах задействовано свыше 400 военнослужащих из воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в п. Сергеевка и г. Уссурийск.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме