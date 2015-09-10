Сильные морозы и ветер мешают учениям гранатометчиков (фото)





На Сергеевском полигоне в Приморском общевойсковом объединении ВВО начались боевые стрельбы гранатометчиков, — соообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

С гранатометчиками проводятся практические стрельбы, в рамках которых выполняются упражнения из автоматического гранатомета станкового (АГС-17) и ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7В). Выполнение практических упражнений осложнено сильными морозами и порывистым ветром. На полигоне работают пункты обогрева. Кроме того, военнослужащим предоставляется дополнительное питание и ведется круглосуточное медицинское обеспечение.

Для теоретической подготовки военнослужащих оборудованы тёплые классы, где организованы занятия по изучению материальной части оружия.

В сборах задействовано свыше 400 военнослужащих из воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в п. Сергеевка и г. Уссурийск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]