Приморские военнослужащие отправятся на учения в Индию
Совместные индийско-российские учения пройдут в декабре, в том числе на полигонах Индии, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.
Для проведения сухопутной части совместного российско-индийского учения «Индра» представители Вооруженных Сил Республики Индия предоставит военнослужащим Восточного военного округа, участвующим в маневрах, более двадцати единиц боевой техники, в том числе танки и боевые машины пехоты.
Кроме того, военнослужащие ВВО и ВС Индии для обмена опытом, проведут совместные боевые стрельбы из пистолетов, винтовок, пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов. Эти соглашения достигнуты в ходе минувших планирующих конференций.
В ходе практической части маневров сухопутные подразделения ВВО и ВС Индии отработают разведывательно-поисковые действия, нейтрализацию руководителей условных террористических движений, высадку тактического воздушного десанта, блокирование района, занятого условным незаконным вооруженным формированием, создание гуманитарных коридоров, окружение и уничтожение условных НВФ.
Учение «Индра-2019» пройдет в декабре 2019 года на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов ВС Республики Индия. С российской стороны в учении примут участие около 300 военнослужащих воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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