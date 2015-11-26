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Приморские военнослужащие отправятся на учения в Индию

Приморские военнослужащие отправятся на учения в Индию

Фото: mil.ru


Совместные индийско-российские учения пройдут в декабре, в том числе на полигонах Индии, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Для проведения сухопутной части совместного российско-индийского учения «Индра» представители Вооруженных Сил Республики Индия предоставит военнослужащим Восточного военного округа, участвующим в маневрах, более двадцати единиц боевой техники, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Кроме того, военнослужащие ВВО и ВС Индии для обмена опытом, проведут совместные боевые стрельбы из пистолетов, винтовок, пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов. Эти соглашения достигнуты в ходе минувших планирующих конференций.

В ходе практической части маневров сухопутные подразделения ВВО и ВС Индии отработают разведывательно-поисковые действия, нейтрализацию руководителей условных террористических движений, высадку тактического воздушного десанта, блокирование района, занятого условным незаконным вооруженным формированием, создание гуманитарных коридоров, окружение и уничтожение условных НВФ.

Учение «Индра-2019» пройдет в декабре 2019 года на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов ВС Республики Индия. С российской стороны в учении примут участие около 300 военнослужащих воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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