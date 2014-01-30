Девушки-связистки попробуют обойти мужчин в конкурсе профмастерства





В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершается подготовка девушек-связисток в рамках проекта «Катюша», — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

В соединении управления Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа в рамках конкурса по полевой выучке подразделений и соединений связи «Уверенный прием - 2020» завершаются тренировки экипажей в рамках проекта «Катюша».

В конкурсе, наряду с мужскими командами, будут принимать участие шесть экипажей мобильных комплексов связи от соединения управления, состоящие исключительно из девушек. Связисток тренируют военнослужащие — призеры прошлогоднего конкурса. Поэтому проект «Катюша» по праву претендует на победу в предстоящих соревнованиях.

В ходе тренировок девушки-связистки выполнили нормативы по тактико-специальной подготовке, в частности развертыванию радиорелейных станций Р-419Л1, антенного модуля Р-431АМ, а также мобильного комплекса видеоконференцсвязи. Девушки проверяют, ровно ли установлены антенно-мачтовые устройства, при необходимости подтягивают тросы, запускают электрогенераторы.

Первый этап конкурса профессионального мастерства среди подразделений связи объединения состоится на базе воинской части уже на следующей неделе - с 10 по 14 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]