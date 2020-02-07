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В январе из Приморья экспортировано более 42 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В январе из Приморья экспортировано более 42 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

Источник фото: agrobel.ru

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в январе 2020 года выданы фитосанитарные сертификаты на партии зерна и продуктов его переработки, предназначенные на экспорт (42,5 тыс. тонн). Основными импортерами стали КНР, Япония, Республика Корея и КНДР.
 
За прошедший период в КНР направлено 20 тыс. тонн зерна. Наиболее значительны поставки сои – 13,9 тыс. тонн и кукурузы – 6 тыс. тонн. 

Китай является основным импортером пшеничной муки: в январе сюда экспортировано 1,9 тыс. тонн этой продукции.
 
В Японию в январе экспортировано 14,8 тыс. тонн зерна, в основном кукурузы – 14,7 тыс. тонн, а также 82 тонны сои.
 
В Республику Корея направлено 5,2 тыс. тонн кукурузы и 1 тонна сои.
 
В КНДР – 0,6 тыс. тонн пшеничной муки.
 
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в январе выдано 647 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии зерна и продуктов его переработки. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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