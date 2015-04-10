Врио начальника УМВД Приморья станет полковник юстиции Оксана Головащенко

Временно исполнять обязанности главы УМВД России по Приморскому краю будет начальник регионального Следственного управления, полковник юстиции Оксана Головащенко, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, после отставки генерал-майора полиции Николая Афанасьева его обязанности временно перейдут полковнику юстиции Оксане Головащенко. Она занимает должность начальника Следственного управления Приморского УМВД.

Напомним, 6 февраля Владимир Путин освободил начальника УМВД России по Приморскому краю, генерал-майора полиции Николая Афанасьева от занимаемой должности.

Справка: Оксана Головащенко начала службу в отделе МВД России по Пожарскому району в должности младшего следователя в 1995 году. С 2009 года возглавляла следственное подразделение при отделе внутренних дел по Пожарскому муниципальному району.

В 2011 году назначена начальником отдела внутренних дел по Пожарскому муниципальному району. В то время она – первая и единственная в Приморье женщина-начальник территориального отдела МВД.

В 2018 году приказом министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Оксана Головащенко назначена на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника Следственного управления.

За период службы в органах внутренних дел полковник Головащенко зарекомендовала себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, требовательным руководителем. Большое внимание уделяет подбору и расстановке кадров, профессиональному становлению молодых сотрудников, добивается повышения эффективности служебной деятельности подчиненного ей коллектива, проявляя при этом высокую личную ответственность, деловую активность, заинтересованность в достижении высоких результатов.

Оксана Николаевна пользуется заслуженным уважением сослуживцев, работников прокуратуры и суда.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждена медалью «За отличие в службе», нагрудным знаком «Лучший следователь». Оксана Головащенко воспитывает двоих дочерей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]