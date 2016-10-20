Новости Происшествия
Сегодня, 17:00

В Приморье браконьеры застрелили тигра

В Приморье браконьеры застрелили тигра

Сотрудники полиции и специалисты охотнадзора проводят проверку по факту незаконной охоты в Михайловском районе. По предварительным данным, добычей браконьеров стал тигр, которого они застрелили в лесу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сообщение об охоте на тигра поступило в полицию и охотнадзор 25 января от местных егерей, которые возле дороги в 3 км от села Отрадного в сторону Штыково обнаружили на снегу кровь и следы волочения крупного хищника, предположительно тигра.

Прибывший на место происшествия специалист охотнадзора изучил территорию, проследовал по следу волочения и примерно в 30 метрах от дороги обнаружил на снегу следы лежки тигра.

«Сотрудники охотнадзора по данному факту провели необходимую проверку и передали все материалы в полицию Михайловского района. Основной версией случившегося является браконьерство», – сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Полицейские проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности причастных к незаконной охоте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме