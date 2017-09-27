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Четверо приморцев пытались передать запрещенные предметы в исправительную колонию

Четверо приморцев пытались передать запрещенные предметы в исправительную колонию

Благодаря профессиональным действиям сотрудников ИК-41 были задержаны четыре гражданина при попытке переброса на режимную территорию шести пластиковых бутылок объемом 0,5 литра. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю, запрещенные предметы были изъяты, в отношении граждан-нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. 

Передача запрещенных предметов на территорию учреждений влечет за собой административную ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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