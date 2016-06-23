Новости Происшествия
Сегодня, 16:23

Житель Приморья похитил 25 метров кабеля связи

Житель Приморья похитил 25 метров кабеля связи

Источник фото: ugpressa.ru

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление представителей центра технической эксплуатации телекоммуникаций о краже кабеля связи. Общая сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, злоумышленник похитил по 25 метров кабеля связи, проложенного с наружной стороны многоквартирных домов по улице  Ленина и Гастело в селе Воздвиженка, оставив жильцов без телевизионного и интернет - вещания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Установлена его причастность к совершению ранее двух аналогичных преступлений.

В подразделении дознания отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме