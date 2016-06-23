Житель Приморья похитил 25 метров кабеля связи

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление представителей центра технической эксплуатации телекоммуникаций о краже кабеля связи. Общая сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, злоумышленник похитил по 25 метров кабеля связи, проложенного с наружной стороны многоквартирных домов по улице Ленина и Гастело в селе Воздвиженка, оставив жильцов без телевизионного и интернет - вещания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Установлена его причастность к совершению ранее двух аналогичных преступлений.

В подразделении дознания отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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