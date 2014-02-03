Два автомобиля сгорели на парковке возле жилого дома во Владивостоке

8 февраля во Владивостоке произошел пожар перед домом на проспекте Красного Знамени, 133/3. В результате инцидента полностью выгорели два припаркованных автомобиля, еще два пострадали от огня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в 22:04 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании на территории косогора перед домом на Красного Знамени, 133/3. Через десять минут на место происшествия прибыли две пожарные машины с 10 огнеборцами.

Перед многоквартирным домом горели три автомобиля и не вывезенный коммунальными службами мусор. В 22:30 пламя удалось полностью потушить. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

По словам жителей дома, во время пожара полностью выгорели два припаркованных автомобиля Toyota Noah и Toyota Rush. Во время инцидента также пострадали от огня Toyota Vitz и Toyota Carib, однако владельцы успели их отогнать подальше от очага возгорания.

Кроме того, огнем подпалило левый борт припаркованного автомобиля «Жигули».



По предположениям жильцов, неизвестные в темное время суток подожгли мусор, после чего пламя перекинулось на автомобили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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